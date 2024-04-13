«Женское движение Единой России» запустили женские клубы в Подмосковье

В Московской области в рамках федерального партпроекта «Женское движение Единой России» совместно с Минсоцразвития МО и Центром занятости населения Московской области запустили работу женских клубов при региональном центре занятости, передает пресс-служба партии.

Целью клубов является обучение и трудоустройство женщин, создание условий для их самореализации и развитие женского предпринимательства, а также содействие увеличению дохода семей и их экономической стабильности

По словам регионального координатора «Женского движения Единой России», уполномоченного по правам ребенка в Московской области Ксении Мишоновой, эта инициатива направлена на поддержку женщин в профессиональном развитии и повышении их конкурентоспособности на рынке труда.

«Женские клубы будут функционировать в различных муниципалитетах региона и предлагать участницам широкий спектр образовательных программ, мастер-классов и тренингов по различным профессиональным навыкам. Кроме того, женщины смогут пройти консультации по карьерному развитию, получить информацию об имеющихся вакансиях и возможностях трудоустройства. Для нас важно в рамках проекта поддерживать женщин в том числе в профессиональной сфере — это одно из ключевых направлений нашей работы», — сказала Мишонова.

Она также призвала женщин всех возрастов и профессий присоединиться к женским клубам и использовать эту возможность для обучения, развития своих навыков и поиска работы.

Как отметила директор «Центра занятости населения Московской области» Светлана Скородумова, рынок труда в Подмосковье один из самых масштабных и диверсифицированных в стране.

«Но тем не менее, даже на таком рынке труда есть соискатели, у которых возникают сложности с трудоустройством. Задача нашего совместного проекта, помогать женщинам в поиске работы. Поддерживать в сложной жизненной ситуации. В планах у нас — масштабные профориентационные проекты, содействие в стажировке», — рассказала Светлана Скородумова.

С лекциями перед участницами выступила Ирина Мерзлякова, которая рассказала слушательницам об актуальных типажах клиентов и сотрудников как инструменте управления бизнеса и построения сильного бренда руководителя. Заместитель председателя Комитета по развитию женского предпринимательства МГО Опора России Наталья Голосновапровела мастер-класс на тему личностного роста.

Старт работы клубов был дан в подмосковном Раменском в ходе Всероссийской ярмарки трудоустройства «Работа России. Время возможностей», организованной Центром занятости населения Подмосковья, и Минсоцразвития, при поддержке «Женского движения Единой России».

Очно мероприятия проходят в 6 городах Подмосковья: Мытищи, Дубне, Долгопрудном, Подольске, Ногинске и Раменском, на онлайн-площадке Центра занятости, а также на региональном стенде Подмосковья на выставке «Россия». В День космонавтики о своих вакансиях там рассказала Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королева.

Как отметил глава Раменского округа Николай Ханин, «Единая Россия» активно поддерживает инициативы, направленные на повышение занятости молодежи и создание равных возможностей для них на рынке труда. С недавнего времени это направление выделено в отдельный партийный проект.

«Сегодня мы с вами находимся на уникальной площадке, которая объединила соискателей и работодателей из разных отраслей промышленности. Для участников ярмарки — это возможность сразу пройти собеседование с несколькими работодателями на одной площадке и найти работу даже за пределами региона», — сказал Николай Ханин.