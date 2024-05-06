«Желтый» уровень погодной опасности объявлен в 9 регионах России

Гидрометцентр: под Воронежем пройдет град, а под Владимиром похолодает до -3

На сайте Гидрометцентра России появилась информация об объявлении «желтого» уровня погодной опасности в девяти регионах страны в том числе из-за сильных дождей, гроз, града и заморозков.

Жителей Владимировской области предупредили, что 7 мая в регионе ночью ожидаются заморозки до -3 градусов Цельсия. Местами пройдут сильные дожди. Стихия обрушится и на соседнюю Рязанскую область. Там в период с 20:00 6 мая до 08:00 8 мая пройдут дожди, местами они будут сильными.

В Смоленской области ожидаются дожди, а в Брянской области — дожди и ветер от 15 до 20 м/с, который будет бушевать в регионе с 7:00 до 21:00 7 мая.

В Орловской, Курской и Воронежской областях выпадет град, местами ветер будет достигать 20 м/с. В Липецкой и Тамбовской областях объявлен 4 класс пожарной опасности. Местных жителей просят соблюдать меры безопасности во время работы с открытым огнем.

«Желтый» уровень погодной опасности — это потенциально опасная стихия с неблагоприятными явлениями: сильными дождями, грозами, ураганным ветром и градом.

Ранее «желтый» уровень погодной опасности в Московском регионе объявляли в конце апреля. Предупреждение было связано с грозами.