«Желтый» уровень погодной опасности объявили Московском регионе из-за грозы

сегодня в 07:59

На территории Подмосковья и Москвы действует «желтый» уровень погодной опасности из-за грозы, порывистого ветра и высокой вероятности пожаров, сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.

«Желтый» — это второй уровень, который означает потенциально опасную погоду.

Из-за грозы в регионе предупреждение объявили до 21 часа 4 июня, из-за ветра с порывами до 15 м/с — до 11 часов 4 июня, из-за высокой пожароопасности — до 15 часов 3 июня.

Аналогичный уровень погодной опасности действует почти на всей территории Центрального федерального округа. Только в Ярославской, Тамбовской, Воронежской и Белгородской областях объявлен следующий, «оранжевый», уровень опасности погоды.

В понедельник температура может подняться до плюс 25 — плюс 27 градусов, местами ожидаются гроза и град. При грозе порывы ветра могут достигать 15 м/с. Ночью также прогнозируется гроза с порывистым метром. Днем во вторник может пройти кратковременный дождь, температура составит плюс 24 — плюс 26 градусов.