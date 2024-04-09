«Желтый» уровень опасности объявили в Московском регионе из-за грозы и тумана

На территории столицы и Московской области объявлен «желтый» уровень погодной опасности из-за грозы и тумана, сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.

«Желтый» — это второй уровень опасности, который означает потенциально опасную погоду.

В Москве с 17:00 вторника до 02:00 среды ожидается гроза и кратковременный дождь. При грозе усиление западного ветра составит до 15-17 м/с. С 02:00 до 07:00 в мегаполисе ожидается туман с видимостью 300 — 800 метров.

В Подмосковье грозу, кратковременный дождь и сильный ветер прогнозируют с 17:00 вторника до 03:00 среды. Туман накроет область с 04:00 до 08:00 10 апреля.

Ранее синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин предупредил о похолодании в Москве с 11 апреля.