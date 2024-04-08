Синоптик предупредил о дождях и похолодании в Москве

Синоптик Ильин: к концу недели Москву ждут осадки и похолодание

Синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин заявил, что 8 апреля в Москве сохранится теплая погода. Однако уже 11 апреля в столице могут пройти небольшие дожди, сообщает RT .

В нынешний понедельник в Москве столбики термометров поднимутся до 21 градуса тепла, в Подмосковье — до плюс 22 по Цельсию. По словам Ильина, 8 апреля в столице ожидается ветер юго-западного направления.

«Завтра (9 апреля — ред.) в Москве облачная погода с прояснениями, возможен небольшой дождь. Днем будет плюс 19 — 21 градус», — сказал Ильин.

10 апреля осадков в российской столице не ожидается. В дневное время в Москве прогнозируется до 23 градусов тепла, ночью — до плюс 10 по Цельсию.

С 11 апреля в столице могут пойти небольшие дожди. 12 апреля также ожидаются осадки: днем похолодает до плюс 16 по Цельсию, ночью ожидается 3-8 градусов тепла.