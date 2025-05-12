Жалобу на действия администрации Балашихи при торгах признали необоснованной

Жалоба на действия администрации городского округа Балашиха при организации и проведении торгов признана необоснованной. Согласно доводу жалобы, администрация неправомерно отказала индивидуальному предпринимателю в допуске к участию в конкурсе, сообщает пресс-служба антимонопольного ведомства.

Комиссия управления рассмотрела жалобу индивидуального предпринимателя на действия администрации округа Балашиха при проведении открытых конкурсов на право получения свидетельства об осуществлении перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок по нерегулируемым тарифам на территории городского округа Балашиха.

Выслушав позицию лиц, участвовавших в рассмотрении жалобы, и изучив представленные доказательства, комиссия Московского областного УФАС России не выявила нарушений порядка рассмотрения заявки и признала жалобу необоснованной.

В Московской области также функционирует Главное контрольное управление, в его задачи входит мониторинг работы всех заказчиков и поставщиков в финансово-бюджетной сфере и сфере закупок. Благодаря информационным ресурсам в режиме реального времени Мособлконтроль видит работу всех заказчиков и поставщиков Подмосковья, исполнение всех муниципальных контрактов. Наиболее частыми являются нарушения при размещении извещений о закупках, при направлении сведений по контрактам в реестр Единой информационной системы в сфере закупок.