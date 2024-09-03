«Зеленые» офисы будут внедрены в России

Российский экологический оператор совместно с Роскачеством инициировал проект по добровольной сертификации «Зеленый офис». Теперь компании, стремящиеся создать экологически устойчивую рабочую среду, смогут получить сертификат по стандарту, разработанному РЭО, который определяет критерии для «зеленого» офиса.

В 2022 году РЭО был представлен стандарт «Зеленый офис», целью которого является создание экологически чистых офисов. Он включает требования, соблюдение которых поможет компаниям обеспечить качественный микроклимат для работников, внедрить экологическую инфраструктуру и рационально использовать природные ресурсы. Применение стандарта позволит организациям улучшить свой имидж как ответственных к экологии компаний и снизить негативное влияние на окружающую среду, снизив свой углеродный след, отметил генеральный директор РЭО Денис Буцаев.

Стандарт охватывает различные технические и мотивационные меры, которые помогут формировать экологическую политику и экономить ресурсы. Роскачество уже начало прием заявок на сертификацию от крупных предприятий, и сертифицированные организации появятся в России в ближайшем будущем.

Вы можете детальнее ознакомиться с созданием экологически эффективного офиса в разделе «Зеленый офис» на сайте РЭО.