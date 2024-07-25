Зеленский: 18-летний убийца Фарион задержан в Днепре

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал в своем Telegram-канале о задержании в Днепре подозреваемого в совершении убийства экс-депутата Верховной рады Украины Ирины Фарион.

По словам президента Украины, операция по задержанию была сложной. Над раскрытием преступления работали полицейские, СБУ и другие спецслужбы. В результате операции задержали 18-летнего молодого человека. Сейчас проводятся экспертизы и следственные действия.

Самому Зеленскому о задержании доложил министр внутренних дел Украины Игорь Клименко. Именно ему поручено предоставить общественности все детали дела.

Покушение на Фарион произошло 19 июля во дворе ее дома во Львове. Неизвестный ранил женщину в голову. Экс-депутата Верховной рады Украины госпитализировали, но она скончалась в больнице.

Подозреваемый попал на камеры. МВД Украины искало мужчину в возрасте около 20 лет в панаме и красных перчатках.