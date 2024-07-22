Подозреваемый в убийстве Фарион попал на камеры во Львове

По версии украинского МВД, убийца — это молодой человек, на вид ему около 20 лет. Камеры запечатлели его во дворе дома Фарион.

Во время нападения на экс-депутата молодой человек был одет в темные спортивные штаны, черную кофту с длинным рукавом, поверх которой надета красная футболка с надписью и с белыми полосками на рукавах. Кроме того, предполагаемый убийца скрывал лицо с помощью панамы и очков.

Подозреваемого объявили в розыск. Полиция Львова объявила операцию по поимке молодого человека.

19 июля неизвестный совершил покушение на Ирину Фарион. Он выстрелил в женщину несколько раз во дворе ее дома во Львове. Экс-депутата Верховной рады госпитализировали, но она скончалась в больнице.