Экс-депутат Рады Ирина Фарион умерла после ранения в голову

Бывший-депутат Верховной рады Украины Ирина Фарион скончалась в больнице после ранения в голову, сообщает Life.ru .

Как пишет «Страна.ua», она умерла в больнице Святого Пантелеймона во Львове.

Фарион ранили в висок во дворе ее дома 19 июля. В тяжелом состоянии пострадавшую доставили в медучреждение.

В прошлом году Фарион сделала скандальное заявление о том, что категорически не воспринимает русскоговорящих бойцов ВСУ, не признает их за украинцев. В частности, она раскритиковала военных из «Азова»*. По факту данного выступления в отношении Фарион возбудили дело, ей грозило до семи лет тюрьмы.

*Признанная террористической организация, запрещена на территории РФ.