Застрявшего черно-белого кота в стене набережной Фонтанки спасли в Петербурге

Утром 3 августа стало известно, что волонтерам удалось спасти черно-белого кота по кличке Маркиз, который при неустановленных обстоятельствах застрял в стене набережной Фонтанки. Животное подняли на берег и накормили, затем передали ветеринарам, которые диагностировали у него травму лапы, сообщает Telegram-канал «78» .

Кот просидел между гранитными плитами стены набережной реки Фонтанки минимум неделю и не мог оттуда выбраться самостоятельно. Участник отряда «Кошкиспас» Леонид Лунев установил специальную кошколовку, которая и помогла спасти животное. Спасти животное получилось в момент, когда чувство голода оказалось сильнее страха, и кот перебрался в кошколовку.

На опубликованных кадрах видно, что волонтеры аккуратно подняли кота на берег, а тот приветствовал их кошачьим криком, затем с удовольствием начал есть предложенное лакомство. Кота передали ветеринарам, в дальнейшем животное поместят на передержку и найдут новый дом.

Как именно Маркиз оказался в воде, неизвестно, но он сумел спастись, забравшись на стену набережной. Несколько дней его пытались безуспешно спасти, в том числе спускаясь в воду в гидрокостюмах, однако в итоге спасательная операция успешно завершилась.