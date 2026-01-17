Заслуженная артистка РФ Ненашева доставлена в больницу

Артистке стало плохо дома. Ненашевой вызвали бригаду скорой помощи. Медики приняли решение забрать ее в больницу.

Ненашева была популярна в СССР — на выступала с легендарным певцом Муслимом Магомаевым, а еще исполняла песни к известным фильмам.

Самые известные песни в исполнении певицы: «Белая лебедь» (из кинофильма «Русское поле»), «Калинка», «Ямщик, не гони лошадей», «Любите Россию», «Синева», «Колыбельная с четырьмя дождями», «Подари мне платок», «Шум берез», «Нет, мой милый», «А лес стоит загадочный», «О чем плачет вьюга», «Ненаглядный мой».

