Заслуженная артистка РФ Ненашева доставлена в больницу
Фото - © Н. Болотин/РИА Новости
Певица Галина Ненашева госпитализирована, у нее диагностировали нестабильную стенокардию, сообщает «112».
Артистке стало плохо дома. Ненашевой вызвали бригаду скорой помощи. Медики приняли решение забрать ее в больницу.
Ненашева была популярна в СССР — на выступала с легендарным певцом Муслимом Магомаевым, а еще исполняла песни к известным фильмам.
Самые известные песни в исполнении певицы: «Белая лебедь» (из кинофильма «Русское поле»), «Калинка», «Ямщик, не гони лошадей», «Любите Россию», «Синева», «Колыбельная с четырьмя дождями», «Подари мне платок», «Шум берез», «Нет, мой милый», «А лес стоит загадочный», «О чем плачет вьюга», «Ненаглядный мой».
Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.