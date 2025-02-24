Запрет на экспорт в РФ игровых контроллеров не скажется на геймерах

Российские геймеры не останутся без игровых консолей PlayStation, Xbox и контроллеров из-за новых санкций Евросоюза, сообщает РИА Новости со ссылкой на Anderida Financial Group.

Как утверждает издание, ограничения в первую очередь нацелены на контроллеры (джойстики — ред.). В связи с этим устройства уже включены в России в список для параллельного импорта.

Также санкции, которые Евросоюз ввел 24 февраля, предполагают запрет на экспорт игровых консолей PlayStation, Nintendo и Xbox в РФ. При этом, по данным Евростата, в Европе практически не выпускают популярные приставки, а также джойстики к ним.

Производятся Sony PlayStation и Xbox в основном в Китае. Таким образом, новые антироссийские санкции не скажутся на геймерах.

Ранее Евросоюз ввел 16-й пакет санкций против РФ. Ограничения коснулись 13 российских банков, 48 физических лиц и 35 юрлиц, а также отечественных СМИ.