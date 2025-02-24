Совет Евросоюза: ЕС запретил экспорт игровых консолей в Россию

Европейский союз запретил продажу игровых консолей PlayStation, Nintendo и Xbox в Россию. Утверждалось, что они якобы используются ВС РФ для управления беспилотниками, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление Совета ЕС.

Также в санкционный список войдут игровые контроллеры. Их тоже якобы можно использовать для управления беспилотниками.

В рамках 16-го пакета санкций Евросоюз отключил 13 российских банков от SWIFT. Также ограничения коснулись 53 иностранных компаний.

Ранее Британия решила не пускать к себе всех высокопоставленных российских политиков.