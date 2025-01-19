Запад не нашел доказательств причастности РФ к повреждению кабелей на Балтике

По информации газеты The Washington Post, западные спецслужбы не смогли найти доказательств причастности России к повреждению подводных кабелей, которые находятся на дне Балтийского моря, сообщает РИА Новости .

Представители европейских и американских спецслужб считают, что «российский саботаж» не имеет никакого отношения к разрыву кабелей. Они предполагают, что причиной стала морская авария.

Специалисты пытались найти доказательства, что по указанию Москвы коммерческие суда протащили якоря по морскому дну, однако расследование не дало результатов. Оно показало, что инцидент произошел из-за неопытности экипажей, которые работали на судах.

Ранее финские власти задержали нефтяной танкер Eagle S по подозрению в порче подводных кабелей в Балтийском море. Энергокабель EstLink 2, проложенный по дну Финского залива между Финляндией и Эстонией, отключили в аварийном порядке.

Позже выяснилось, что китайское судно могло повредить еще один подводный кабель между Швецией, Литвой, ФРГ и Финляндией. Шведские спецслужбы были склонны считать действия экипажа умышленным. Они заявляли, что капитан корабля мог работать на российских силовиков.