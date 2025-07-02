Зампредседателя Совета депутатов Балашихи посетил детский спортивный лагерь

В рамках проекта «Единой России» «Детский спорт» его координатор, директор школы олимпийского резерва Евгений Николаев посетил спортивно-оздоровительный лагерь, чтобы лично оценить условия отдыха и тренировок юных спортсменов, передает пресс-служба администрации городского округа Балашиха.

В лагере ребята могут заниматься плаванием и футболом под руководством опытных тренеров. Также для членов лагеря доступна современная инфраструктура, обновленное оборудование, что помогает их всестороннему развитию.

«Здоровый образ жизни, занятия спортом — это залог успешного будущего. Наш партийный проект направлен на то, чтобы дать каждому ребенку возможность раскрыть свой потенциал и вырасти сильным и здоровым», — сказал Евгений Николаев.

Посещение лагеря Евгением Николаевым показало, что партийный проект «Детский спорт» успешно реализуется, дает детям возможность для физического и личностного развития. «Единая Россия» продолжит работу по поддержке подобных инициатив, которые нацелены на воспитание здорового и активного поколения.

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«Эстетически наш регион должен соответствовать определенным требованиям. Такая работа ведется нами достаточно давно», — сказал Воробьев.