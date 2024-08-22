Заммэра Бубнов: в Екатеринбурге не хватает дорожных строителей из-за СВО

Заместитель мэра Екатеринбурга Алексей Бубнов заявил, что город столкнулся с нехваткой дорожных рабочих. По его словам, дефицит рабочих рук связан с проведением спецоперации на Украине и строительством трассы М-12, сообщает «ОТВ-Екатеринбург» .

«Отток мигрантов, я не думаю, что сильно повлиял. В основном не хватает механизаторов, а это жители Екатеринбурга и Свердловской области», — подчеркнул замглавы уральской столицы.

Вместе с тем Бубнов заметил, что качество асфальтового покрытия в регионе стало гораздо лучше. Заместитель градоначальника оценил работу подрядчиков на «четыре с плюсом».

В Екатеринбурге запланирован ремонт 31 участка автодорог общей протяженностью около 30 километров. На данный момент выполнена только половина работ. Дорожники должны привести в порядок магистрали до 10 октября 2024 года.