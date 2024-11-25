Замглавы московской «Бауманки» Борзов получил 8,5 лет тюрьмы за взятку
Вынесен приговор замглавы НИИ МГТУ имени Баумана Борзову за взятку
Заместитель руководителя московского НИИ МГТУ им. Баумана Андрей Борзов осужден на 8 лет и 6 месяцев. Он признан виновным в получении взятки в особо крупном размере по части 6 статьи 290 УК РФ, сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции Москвы.
Борзов будет отбывать наказание в исправительной колонии строгого режима.
Второго фигуранта уголовного дела Дмитрия Васильева признали виновным в совершении преступления по части 4 статьи 291.1 УК РФ (посредничество во взяточничестве). Он отправился в исправительную колонию строгого режима на семь лет.
Ранее бывший глава отдела в Минобороны РФ Евгений Макеев получил четыре года условно по делу о миллионной взятке. Также он заплатил штраф в размере 2,6 млн рублей.