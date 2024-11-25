Замглавы московской «Бауманки» Борзов получил 8,5 лет тюрьмы за взятку

Заместитель руководителя московского НИИ МГТУ им. Баумана Андрей Борзов осужден на 8 лет и 6 месяцев. Он признан виновным в получении взятки в особо крупном размере по части 6 статьи 290 УК РФ, сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции Москвы.

Борзов будет отбывать наказание в исправительной колонии строгого режима.

Второго фигуранта уголовного дела Дмитрия Васильева признали виновным в совершении преступления по части 4 статьи 291.1 УК РФ (посредничество во взяточничестве). Он отправился в исправительную колонию строгого режима на семь лет.

Ранее бывший глава отдела в Минобороны РФ Евгений Макеев получил четыре года условно по делу о миллионной взятке. Также он заплатил штраф в размере 2,6 млн рублей.