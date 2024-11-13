Экс-глава отдела в МО РФ получил 4 года условно по делу о миллионной взятке

Московский суд вынес обвинительный приговор по делу о взяточничестве в отношении начальника отдела департамента Минобороны России по обеспечению гособоронзаказа Евгения Макеева. Его приговорили к условному сроку и крупному штрафу, сообщает Информационный центр СК России .

По данным следствия, в 2019 году министерство в рамках государственного оборонного заказа заключило многомиллионный контракт с директором АО «Чебоксарский завод „Металлист“» Сергеем Червяковым. Завод должен был производить опытно-конструкторские работы, однако выпустил продукцию плохого качества.

Чтобы выйти из сложившейся ситуации, в 2020 году Червяков дал взятку Макееву и его начальнику Владимиру Вертелецкому на сумму более 1,8 млн рублей за то, чтобы они приняли бракованную продукцию.

В ходе расследования уголовного дела Макеев заключил досудебное соглашение. Суд приговорил его к 4 годам лишения свободы условно с таким же испытательным сроком. Еще ему назначен штраф в размере более 2,6 млн рублей.

Вертелецкий продолжает знакомиться с материалами уголовного дела. В отношении Червякова дело выделено в отдельное производство. После того как он закончит с ним ознакамливаться, документы передадут в суд вместе с утвержденным обвинительным заключением.