Заместители главы Электростали поздравили ветеранов с Днем Победы

В День Великой Победы, 9 мая, в рамках праздничных мероприятий заместители Главы городского округа Электросталь Вадим Бахматов и Елена Митькина, совместно с депутатами городского Совета посетили участников Великой Отечественной войны Марию Матвеевну Кубрину и Николая Ивановича Рысева. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа Электросталь.

Встречи с ветеранами прошли в теплой и душевной атмосфере. Заместители Главы и депутаты передали фронтовикам искренние поздравления с великим праздником, выразив глубочайшую признательность за их мужество, стойкость и самоотверженность, а также передали памятные подарки.

Особую атмосферу создали импровизированные концертные программы «Фронтовых бригад», развернувшиеся под окнами ветеранов. Звучали всеми любимые песни военных лет, а юные электростальские артисты исполнили тематические танцевальные номера.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждая его встреча с ветеранами Великой Отечественной войны является целой историей жизни.

«Цените и чаще обнимайте ваших ветеранов», — подчеркнул Воробьев.