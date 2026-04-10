«Закон не нарушен»: 30-летняя альтушка родила от 16-летнего тиктокера на Урале

30-летняя врач-психиатр из Екатеринбурга оказалась в центре скандала после того, как родила от 16-летнего тиктокера. Ее обвинили в растлении, но женщина заявила, что парень сам был инициатором связи, сообщает E1.RU .

Отношения екатеринбурженки и молодого человека начались, когда тому было около 15 лет. Сейчас ему 17 лет. Парень — популярный тиктокер, у которого 30 тыс. подписчиков. Его возлюбленная позиционирует себя как «30-летняя альтушка».

В 2025 году женщина заявила, что беременна от своего молодого человека. Два месяца назад она родила. На момент появления ребенка ее парню было 16 лет. В Сети на психиатра вылилась тонна хейта. Многие пользователи критиковали такую сильную разницу в возрасте, а также обвиняли женщину в растлении.

В комментариях девушка объясняла, что инициатором отношений был ее парень. Она заявила, что «не нарушала никакой закон».

«Он официально зарегистрирован как отец, и все госструктуры в курсе. Никто ничего не скрывает, никакие статьи УК РФ не нарушены», — сказала психиатр.

Женщина заявила, что ребенок был запланированным. По ее словам, сейчас у них с молодым человеком все хорошо в отношениях. Она отметила, что парень прекрасно справляется с ролью отца.

Адвокат Сергей Колосовский подтвердил, что в случае, когда молодой человек уже достиг 16-летнего возраста, закон действительно не нарушен.

Ранее трое жителей Читы получили сроки за то, что заставляли двух десятилетних девочек удовлетворять их сексуальные потребности за цветные карандаши и патчи для губ.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.