Заканчивается процедура реставрации павильона «Химия» на ВДНХ. Три уникальных витража из стекла, которые ранее окончательно утратили, удалось воссоздать по снимкам из архива и записям документального фильма, сообщает в своем Telegram-канале мэр Москвы Сергей Собянин.

На центральном витраже находится изображение смелой партизанки Марите Мельникайте. Справа расположен генерал армии Иван Черняховский. Во времена Великой Отечественной войны солдаты, которыми он руководил, принимали участие в Курской битве, а также Белорусской, Киевской и Вильнюсской операциях.

На витраже слева расположено изображение публициста и политического деятеля Винцаса Мицкявичюса-Капсукаса. Также до этого во время процедуры реставрации удалось воссоздать потерянную скульптуру «Колхозник и колхозница с гербом Литовской СССР». Монумент находится на строении павильона с 1954 по 1964 годы.

После окончания работ в павильоне №6 заработает торгово-выставочный центр Республики Абхазия. В нем расположат экспозиции, которые посвящены истории, культуре, а также достижениям государства, включая кафе национальной кухни.