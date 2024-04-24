Задержанный замминистра обороны РФ Иванов считался одним из богатейших силовиков

Заместитель главы Минобороны РФ Тимур Иванов в 2019 году был назван одним из богатейших силовиков России по версии журнала Forbes — годовой доход его семьи достигал 136,7 млн рублей, сообщает Life.ru .

Накануне Тимура Иванова задержали по подозрению в получении взятки в особо крупном размере. А в среду суд отправил его под стражу на 2 месяца.

Военный чиновник курировал вопросы имущества, жилья и восстановления городов в зоне спецоперации. Семейная чета Иванова также упоминалась «в историях про гламурную жизнь в Москве и на Западе».

По данным СМИ, Тимур Иванов давно находился в разработке. Оперативным сопровождением уголовного дела сейчас занимается военная контрразведка ФСБ.

О задержании заместителя министра обороны доложили президенту РФ Владимиру Путину.