ТАСС: Тимур Иванов давно находился в оперативной разработке

Задержанный заместитель министра обороны РФ Тимур Иванов давно был в оперативной разработке, сообщил источник ТАСС в правоохранительных органах.

«Скажем так, в оперативную разработку он попал не вчера, не позавчера и даже не месяц назад. Материалы основаны в том числе на свидетельских показаниях и на результатах оперативных мероприятий», — заявил собеседник агентства.

Отмечается, что оперативным сопровождением уголовного дела занимается военная контрразведка ФСБ России.

Ранее стало известно, что замминистра обороны могут отправить под арест в среду. Задержанного уже доставили к следователям центрального аппарата СКР.