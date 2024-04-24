Ъ: замминистра обороны Тимура Иванова могут отправить под арест в среду

Следственные органы собираются обратиться в суд с прошением об аресте заместителя министра обороны РФ Тимура Иванова, пишет «Коммерсант» .

По данным газеты, ФСБ доставила задержанного к следователям центрального аппарата СКР.

«Ночь Иванов проведет в изоляторе временного содержания, а уже в среду следствие намерено обратиться в суд с ходатайством о его аресте», — сказано в сообщении.

Отмечается, что при военном следствии обращение будет направлено в 235-й гарнизонный военный суд столицы, если гражданским — то в Басманный суд Москвы.

Информация о задержании Иванова по подозрению во взяточничестве появилась вечером во вторник. Об этом доложила президенту Владимиру Путину. Также заранее был поставлен в известность глава Минобороны Сергей Шойгу.