Заблудившиеся в Ленинградской области отец и сын согревались собаками

сегодня в 20:59

Отец и сын, заблудившиеся в лесу под Петербургом, найдены живыми

В Ломоносовском районе Ленинградской области найден живыми отец с сыном, которые заблудились в лесу 30 декабря, сообщает РИА Новости .

Для поисков были задействованы 14 поисковых групп от «ЛизаАлерт» и ПСО «Экстремум», два вертолета и дроны с тепловизорами. Заявка поступила в полдень 30 декабря, а обнаружили пропавших около 18:00 31 декабря.

Как заявили в поисковом отряде «ЛизаАлерт», 45-летний мужчина и 16-летний подросток провели морозную ночь на улице, укрываясь двумя собаками породы ротвейлер, что, вероятно, помогло им выжить.

Ранее спасатели обращались за помощью волонтеров для продолжения поисков в новогоднюю ночь.

