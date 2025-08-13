XI Международный фестиваль «Jazzовые сезоны» приглашает волонтеров

23 и 24 августа в музее-заповеднике «Архангельское» состоится XI Международный фестиваль «Jazzовые сезоны». В этом году крупнейший джазовый опен-эйр России вновь соберет лучших российских и зарубежных музыкантов, сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

Среди участников Gipsy Kings by André Reyes, Полина Гагарина, Игорь Бутман, Московский джазовый оркестр и Сергей Степанченко, музыкальный коллектив Петра Налича, Вадим Эйленкриг, Женя Любич, Евгений Маргулис, ILUGDIN TRIO и многие другие.

Для работы на мероприятии приглашаются волонтеры. Их помощь будет нужна в работе службы протокола, проведении аккредитации, координации потоков посетителей.

Узнать об условиях работы и подать заявку можно на сайте Добро.рф. Присоединиться к проекту и стать волонтером может любой житель Подмосковья старше 16 лет.

Развитие сферы культуры — важное направление работы команды губернатора Московской области Андрея Воробьева.

«В Подмосковье более 33 тыс. человек работают в этой сфере. У нас 69 музеев, 28 театров, более 900 культурно-досуговых учреждений, больше 920 библиотек, 191 школа искусств и 105 кинотеатров. Музыка, поэзия, фильмы, танцы, театральные постановки становятся все популярнее у жителей региона, и все это благодаря нашим работникам культуры», — отметил глава региона.