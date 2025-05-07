Выставка «Невидимый фронт» открылась в Электростали

На центральной аллее парка «Авангард» в Электростали состоялось открытие выставки «Невидимый фронт». Она проходит в рамках отраслевой программы «Территория культуры Росатома» и посвящена юбилею Победы и 80-летию атомной промышленности. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Выставка «Невидимый фронт» — это путешествие в эпоху становления советской атомной промышленности. Жители и гости города могут познакомиться с историей зарождения и становления атомного проекта в СССР в 1941–1945 годах. Рассекреченные документы, фотографии, карты и чертежи показывают, какими силами в кратчайшие сроки были совершены открытия мирового масштаба. Выдающиеся достижения Советского Атомного проекта повлияли на исход Второй мировой войны, укрепили позиции СССР как мировой сверхдержавы и способствовали установлению мира.

В торжественной церемонии открытия выставки приняли участие представители администрации г. о. Электросталь, руководство и сотрудники Машиностроительного завода, студенты МОПК НИЯУ МИФИ и участники молодежных организаций города.

Становление атомной отрасли неразрывно связано с Машиностроительным заводом, одним из ведущих предприятий Электростали. В 1945 году завод стал первым предприятием новой отрасли, именно в его цехах ковался «ядерный щит» страны, создавалось топливо для первой в мире атомной электростанции, первого в мире атомного ледокола, единственной в мире плавучей атомной теплоэлектростанции.

Экспозиция «Невидимый фронт» будет работать до 17 мая.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев отметил, что посещаемость подмосковных парков кардинально выросла.

«Мы радикально увеличили посещение парков, и сейчас на первый план выходит тема поддержки качественного состояния и их календаря: летом это одни мероприятия, а зимой парки также должны работать», — сказал Воробьев.