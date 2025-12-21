Вышедший из тюрьмы актер Михаил Ефремов открыл ИП

Условно-досрочно освободившийся актер Михаил Ефремов сделал неожиданный поворот в своей жизни. Теперь он значится не только в актерских базах данных, но и в списках Федеральной налоговой службы как частный предприниматель, сообщает StarHit .

Данные из ФНС свидетельствуют о том, что знаменитый актер выбрал медиа- и фотоиндустрию в качестве сферы деятельности для своего бизнеса как индивидуальный предприниматель. Похоже, это попытка восстановить карьеру после тяжелого периода.

Согласно имеющимся документам, заявление было подано в одну из налоговых инспекций Москвы в конце сентября. В качестве основной деятельности Ефремов указал предоставление информации для средств массовой информации, а в качестве дополнительной — фотографическую деятельность.

Следует отметить, что это не первый опыт ведения бизнеса у актера: архивные записи показывают, что он уже регистрировался в качестве ИП в 2010 и 2012 годах, но оба раза прекращал свою деятельность довольно быстро. Сейчас, пережив тяжелые времена, он настроен более серьезно и решительно.

Ранее сообщалось, что актер отбывал наказание в исправительном учреждении № 4, расположенном в городе Алексеевка Белгородской области. По имеющейся информации, адаптация в тюремных условиях проходила для него непросто. Сообщалось, что он работал в швейном цехе, стараясь вести спокойный и упорядоченный образ жизни.

В своих редких обращениях к СМИ через адвокатов Ефремов неоднократно выражал искреннее сожаление и подчеркивал, что «живет с этим каждый день», имея в виду гибель человека в результате пьяного ДТП, которое устроил в Москве. Его прошение об условно-досрочном освобождении было удовлетворено судом в апреле текущего года после отбытия необходимой части наказания. Важным условием стало лишение права управления транспортными средствами на три года.

