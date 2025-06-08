Выпускница из Каширы сдала ЕГЭ по литературе на 100 баллов

Интеллигентность, тактичность, начитанность — вот что характеризует ее по словам педагогов. Александра серьезно занимается английским языком, много читает, пишет стихи. Девушку отличает упорство — она всегда идет к поставленным целям.

Александра самостоятельно научилась играть на гитаре и является автором и исполнителем собственных песен на русском и английском языках. Кроме того, она успешно выступила на окружном фестивале самобытного авторского творчества «Стихия», став победителем в номинации «Авторская песня», а во Всероссийском творческом конкурсе «Проба пера» заняла 1 место в номинации «Поэзия».

Экзаменационная кампания для одиннадцатиклассников в школах округа началась 23 мая и продлится до 11 июня.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что область активно инвестирует в образование, в частности, в лаборатории, кластеры, в интеграцию с университетами. Например, в регионе развивается проект «Предшкола».

«Мы инвестируем в образование и в лаборатории, и в образовательные кластеры, в интеграцию с университетами, потому что, когда школа интегрирована в университет, это еще более высокое качество образования для наших детей», — сказал Воробьев.