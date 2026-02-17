Выпускник Губернского колледжа из Серпухова стал лучшим кинологом Минобороны РФ

Выпускник Губернского колледжа городского округа Серпухов Никита Борисов и его бельгийская овчарка Мира признаны лучшими кинологом и служебной собакой Министерства обороны РФ по итогам 2025 года на выставке «Лучшие собаки России/РКФ 2026» в Москве, сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.

С 13 по 15 февраля 2026 года в Москве прошла выставка «Лучшие собаки России/РКФ 2026», где состоялась ежегодная церемония награждения победителей рейтинга среди социальных и служебных номинаций. Особое внимание жюри привлекли выпускник Губернского колледжа из Серпухова Никита Борисов и его бельгийская овчарка малинуа по кличке Мира.

По итогам профессиональных достижений дуэт получил высшую награду — титул «Лучший кинолог и лучшая служебная собака Министерства обороны Российской Федерации». Победа стала результатом многомесячных тренировок, слаженной работы и высокого уровня подготовки.

Вместе с почетными кубками и дипломами победители получили ценные подарки от спонсоров: сертификаты на приобретение профессиональной амуниции и специализированных кормов. В администрации колледжа подчеркнули, что успех Никиты Борисова — повод для гордости педагогов и студентов учебного заведения.

В Московской области делают особый упор на развитие колледжей, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Колледжи требуют особого подхода, и мы подписываем договоры с предприятиями, которые позволяют ребятам и иметь наставника, и видеть перспективу», — подчеркнул Воробьев.