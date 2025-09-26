Создатель патриотического движения «Армия трезвости» Павел Болоянгов считает, что одним из действенных методов борьбы с зависимостью от спиртного могло бы стать заключение в тюрьму за систематическое распитие алкоголя с последующей оплатой счетов за содержание и лечение. Об этом сообщает «Абзац» .

Он уточнил, что при первых двух попаданиях на лечение после запоя алкоголик должен будет сам закрыть получаемые счета. Третий срыв может уже наказываться сроком в тюрьме до полугода.

«Чтобы алкоголиков лечили не за счет государства, а полученную помощь они сами потом отрабатывали. После этого им лечебный суд выписать, чтобы люди понимали, что должны лечить зависимости принудительно», — сказал Болоянгов.

По данным Росалкогольтабакконтроля, в среднем один россиянин в год выпивает 106 пива, 11 — водки, шесть — вина и четыре — коньяка. Как рассказали в Минздраве, за 12 месяцев человек в среднем потребляет свыше 8 литров чистого спирта.

