Выдворенные из Латвии пенсионеры смогут получать российские пенсии

Российские пенсионеры, выдворенные с территории Латвии, имеют право продолжить получение пенсий после возвращения в Россию.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе Социального фонда, для этого необходимо обратиться в любой территориальный орган фонда независимо от наличия гражданства РФ.

В заявлении о доставке пенсии требуется указать счет, открытый в российском банке. Граждане России могут подать документы дистанционно через портал госуслуг.

Ранее в РФ предложили бойкотировать латвийский бизнес за депортацию россиян из страны по политическим мотивам.