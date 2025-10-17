В РФ предложили бойкотировать латвийский бизнес за депортацию россиян

«Мы уже не раз говорили об экономической сфере, и тут есть прекрасный исторический пример — бойкот. Бойкот общественностью любых латвийских товаров, это хорошая мера. А также бойкот бизнес и экономических структур, как латвийских, так и российских, которые ведут бизнес с Латвией», — заявил Шаповалов.

Он подчеркнул, что предложенная им мера несет общественный характер, а не государственный.

Латвийские власти ранее озвучили намерение депортировать 841 человека. Рига заявила, что они якобы не смогли подтвердить знание латышского языка и не прошли обязательную проверку служб безопасности.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.