Введен запрет на продажу бензина и топлива несовершеннолетним в Подмосковье

«Мы видим тревожную динамику по дорожно-транспортным происшествиям с участием спортивной мототехники, включая питбайки и квадроциклы. В марте фракция «Единая Россия» обсудила с экспертами и представителями спортивных организаций меры по снижению аварийности с участием подростков. По итогам была поддержана инициатива «Единой России» о запрете продажи бензина детям. Наша главная задача – защитить жизнь и здоровье детей. Это необходимый шаг для наведения порядка на подмосковных дорогах», – рассказал ранее спикер Мособлдумы Игорь Брынцалов.

Принятый закон вводит прямой запрет на продажу бензина, дизельного топлива, газа и смазочных материалов лицам, не достигшим 18 лет. Исключение сделано только для подростков, имеющих официальное право управления мопедами или легкими мотоциклами, при предъявлении водительского удостоверения. Продавец на АЗС будет обязан проверять документы, а в случае сомнений в возрасте покупателя – отказывать в отпуске топлива.

Питбайки с двигателем классифицируются как спортивный инвентарь. Их использование разрешено только на специальных спортивных трассах и треках. Однако это не останавливает подростков и их родителей: продажи питбайков растут, а вместе с тем и риск аварий. Усугубляет ситуацию и неприспособленность этой техники к дорожным условиям: у нее нет фар, габаритов, поворотников и звукового сигнала.

Закон вступит в силу с 1 сентября 2026 года. После вступления закона в силу, в подмосковном КоАПе будет предусмотрена ответственность за нарушение запрета для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих продажу топлива.

