ВСУ признали потерю Ми-24 и гибель экипажа во время боевого задания Общество сегодня в 23:50

Вооруженные силы Украины признали уничтожение боевого вертолета Ми-24 и гибель экипажа во время боевого вылета, сообщает РИА Новости.

«Во время выполнения боевого задания погиб экипаж вертолета Ми-24», — говорится в сообщении 12-й отдельной бригады армейской авиации, опубликованном в социальной сети. Обстоятельства уничтожения вертолета не уточняются. Ранее 2-й Западный окружной военный суд вынес пожизненный приговор командиру 138-й зенитной ракетной бригады ВСУ полковнику Николаю Дзяману, отдавшему приказ об уничтожении российских воздушных судов.