Встречи специалистов БТИ Подмосковья пройдут в СНТ и ГСК 22-24 и 27 августа
Фото - © БТИ Московской области
БТИ Московской области проведет выездные встречи в СНТ и ГСК для консультаций по вопросам оформления прав на гаражи и садовые дома в рамках «гаражной» и «дачной» амнистий. Об этом сообщает пресс-служба Мособлимущества.
Мероприятия пройдут 22-24 и 27 августа в различных муниципальных образованиях Московской области. На них можно получить квалифицированную помощь и ответы на вопросы непосредственно от специалистов БТИ Московской области.
Встречи со специалистами ГБУ «БТИ Московской области»:
22 августа:
- 15:00 — СНТ «Дорка», мун. о. Раменский, деревня Донино;
- 19:00 — СНТ «Покровское-2», г. о. Одинцовский, деревня Покровское.
23 августа
- 10:30 — СНТ «Машенька», г. о. Домодедово;
- 12:00 — СНТ «Рычково», мун. о. Истра, деревня Рычково;
- 12:30 — СНТ Солнышко, г. о. Солнечногорск.
24 августа
- 10:00 — СНТ «Ильинское», г. о.Орехово-Зуевский, деревня Цаплино.
27 августа
- 11:00 — СНТ «Радио», г. Балашиха, Восточное шоссе.
Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил членам правительства региона и главам горокругов внимательно относиться к поручениям жителей и их обращениям по разным вопросам.
«Прошу серьезно отнестись к уязвимым и чувствительным местам, которые беспокоят жителей. Я очень надеюсь, что у каждого есть все необходимые ресурсы для того, чтобы в этот период, по-своему сложный, мы прошли с весьма заметными переменами», — сказал глава региона.