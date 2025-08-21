Встречи специалистов БТИ Подмосковья пройдут в СНТ и ГСК 22-24 и 27 августа

БТИ Московской области проведет выездные встречи в СНТ и ГСК для консультаций по вопросам оформления прав на гаражи и садовые дома в рамках «гаражной» и «дачной» амнистий. Об этом сообщает пресс-служба Мособлимущества.

Мероприятия пройдут 22-24 и 27 августа в различных муниципальных образованиях Московской области. На них можно получить квалифицированную помощь и ответы на вопросы непосредственно от специалистов БТИ Московской области.

Встречи со специалистами ГБУ «БТИ Московской области»:

22 августа:

15:00 — СНТ «Дорка», мун. о. Раменский, деревня Донино;

19:00 — СНТ «Покровское-2», г. о. Одинцовский, деревня Покровское.

23 августа

10:30 — СНТ «Машенька», г. о. Домодедово;

12:00 — СНТ «Рычково», мун. о. Истра, деревня Рычково;

12:30 — СНТ Солнышко, г. о. Солнечногорск.

24 августа

10:00 — СНТ «Ильинское», г. о.Орехово-Зуевский, деревня Цаплино.

27 августа

11:00 — СНТ «Радио», г. Балашиха, Восточное шоссе.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил членам правительства региона и главам горокругов внимательно относиться к поручениям жителей и их обращениям по разным вопросам.

«Прошу серьезно отнестись к уязвимым и чувствительным местам, которые беспокоят жителей. Я очень надеюсь, что у каждого есть все необходимые ресурсы для того, чтобы в этот период, по-своему сложный, мы прошли с весьма заметными переменами», — сказал глава региона.