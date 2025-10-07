Всероссийская викторина собрала юных исследователей в Кванториуме Балашихе

В рамках II Международного симпозиума «Создавай будущее» в Национальном центре «Россия» сегодня состоялась Всероссийская просветительская викторина. Ее участниками на многочисленных онлайн площадках стали школьники и студенты СПО из разных уголков стран, сообщила пресс-служба министерства образования Московской области.

Не осталась в стороне и одарённая молодежь Московской области. Подмосковных старшеклассников и студентов СПО принял на своей площадке Детский технопарк «Кванториум» Городского округа Балашиха. Участники смогли окунуться в захватывающий мир технологий, продемонстрированных в произведениях классической советской научной фантастики. Прямой эфир связал площадку в Балашихе с Национальным центром «Россия», откуда ведущие подробно рассказывали о тех достижениях, которые были описаны писателями прошлого столетия и сегодня стали частью нашей реальности. Команду Московской области представляли 34 школьника и учащихся среднего профессионального образования.

Поддерживать пришли представители власти и общественных организаций, среди которых депутаты Городского округа Фахрисламов Р.М., Черцова Г.Б., представитель партии «Единая Россия» Морозов М.А., Заместитель Председателя Ассоциации СВО Балашихи Крюков В.М, Куратор «Движение Первых» Городского округа Бусыгина В.Ю. и Герой России Клещерев И.Ю.

Викторина состояла из 15 интересных вопросов, затрагивающих темы изобретений и открытий, сделавших скачок от фантазий к повседневности. В завершении соревнования определится шорт-лист из 100 финалистов: по десять человек от каждого федерального округа и двадцать представителей из новых регионов. Эти победители создадут короткие видеоролики, демонстрирующие новые подходы к развитию технологий, способствующих укреплению технологического суверенитета нашей страны.

Кроме участия в конкурсе, особо отличившиеся ученики смогут совершить незабываемые поездки и экскурсии. Одним из центральных событий станет посещение уникального исследовательского комплекса коллайдера NICA («НИКА») в Дубне. Здесь ребята познакомятся с новейшими методами исследований, позволяющими создавать передовые научные решения прямо сейчас.

Таким образом, Всероссийская акция становится ещё одним важным этапом в реализации долгосрочной стратегии воспитания инновационных инженерных кадров, способствуя формированию интереса молодёжи к науке и технике.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в Подмосковье активно работают над привлечением квалифицированных учителей в школы.

По словам главы региона, в Подмосковье дорожат учителями. Учитывая рост числа школ и обучающихся, необходимо не забывать о важности привлечения учителей, и особенно в сфере естественных наук.