Всероссийская ярмарка трудоустройства пройдет в Подмосковье 10–12 апреля

В течение трех дней на территории Московской области будут проходить мероприятия регионального этапа Всероссийской ярмарки трудоустройства «Работа России. Время возможностей». Его проводит Центр занятости населения Подмосковье совместно с «Женским движением Единой России» и при поддержке Минсоцразвития.

Если ищете работу — вам сюда. Вакансии на ярмарку трудоустройства представят более 200 организаций.

Все три дня с 10:00 до 16:00 будет работать онлайн-площадка, на которой представители предприятий и учреждений со всей области расскажут об условиях работы и ответят на вопросы соискателей. Узнать о предлагаемых вакансиях и подать заявку на прохождение собеседования можно будет с 10 по 12 апреля во время трансляции на видеоканале Центра занятости населения Московской области: https://www.youtube.com/@czn_mo/streams.

11 апреля к участию в онлайн формате приглашаются старшеклассники и старшекурсники, выпускники школ, средних специальных и высших учебных заведений. Именно в этот день будет представлено больше всего вакансий для молодых активных людей.

Очно мероприятия будут проходить на 6 площадках с 10:00 до 14:00:

Мытищи: 10 апреля в ДК «Яуза» по адресу: г. Мытищи, ул. Мира, д. 2А.

Дубна: 11 апреля на территории Особой экономической зоны «Дубна» по адресу: г. Дубна, ул. Программистов, д. 4, Конгресс-Центр.

Раменское: 12 апреля в ДК «Сатурн» по адресу: г. Раменское, ул. Михалевича, д. 2.

Долгопрудный: 12 апреля в ДК «Вперёд» по адресу: г. Долгопрудный, пл. Собина, д. 3.

Подольск: 12 апреля в ЦЗН МО по адресу: г. Подольск, ул. Февральская, д. 2А.

Ногинск: 12 апреля в ЦЗН МО по адресу: г. Ногинск, ул. Горького, д. 2.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил о важности привлечения кадров в образовании и здравоохранении.

«Еще раз подчеркиваю, тема кадров также в сфере образования выходит на очень заметные позиции. Лучшая моя рекомендация вам и главам уже сейчас задуматься, <…> какие мероприятия мы можем предложить для того, чтобы удержать лучших врачей. <…> Наша задача: чтобы были конкретные результаты на каждой территории», — подчеркнул Воробьев.