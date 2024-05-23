«Все в ажуре»: актриса Светлана Пермякова рассказала о любимом мужчине

Звезда «Интернов» Пермякова заявила, что пока не живет с новом возлюбленным

Российская актриса Светлана Пермякова заявила, что у нее появился новый любимый мужчина, однако артистка пока не готова пускать кого-то в свою жизнь, сообщает Леди Mail.ru .

«С личной жизнью у меня все в ажуре. Любимый человек есть, но вместе мы не живем. Пока у нас отношения больше по переписке. Я, если честно, пока не готова кого-то пускать в свою жизнь», — рассказала звезда «Интернов».

Она подчеркнула, что хорошо общается с новым мужчиной, но в настоящее время на новый этап отношений переходить не планирует. Также актриса не хочет обольщаться, так как не уверена, что в будущем общение перерастет во что-то большее.

Актриса отметила, что она уже в том возрасте, когда обращаешь внимание на действия, а не на слова.

«Вот ты мне „КамАЗ“ кирпичей привези — тогда сразу пойму, что хороший человек. А коробку конфет я себе и сама куплю», — резюмировала с иронией Пермякова.

Ранее звезда юмористического проекта «Уральские пельмени» Илана Дылдина объяснила отказ от псевдонима. До этого она выступала как Илана Юрьева. Из-за псевдонима у артистки неоднократно возникала путаница.