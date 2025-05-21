Врач рассказала, как добавки влияют на усвояемость и свойства чая

При нагревании выше 40°C полезные свойства лимона и меда, которые так любят добавлять в чай, значительно снижаются, сообщила РИАМО врач, эксперт Лаборатории «Гемотест» Екатерина Кашух.

Лимон

«Добавки действительно способны влиять на усвояемость и свойства чая. Например, лимон содержит много витамина C, который помогает усваивать антиоксиданты из зеленого чая. Исследование показало, что добавление лимонного сока увеличивает биодоступность антиоксидантов (катехинов — редю) в 5–6 раз. К тому же он и сам содержит множество антиоксидантов: аскорбиновая кислота, гесперидин, нарингин, феруловая кислота», — сказала Кашух.

Она добавила, что эти вещества помогают защищать клетки от повреждений, снижают воспаление и уменьшают риск хронических заболеваний. Однако важно помнить, что полезные свойства лимона сильно снижаются при нагревании выше 40°C. Это значит, что в горячий чай есть смысл добавлять его только для вкуса.

Мед

«Мед обладает множеством полезных свойств: он содержит антиоксиданты, витамины A, C, группы B, PP, магний, калий, железо, кальций, а также ферменты и природные антисептические вещества, которые могут поддерживать иммунитет, улучшать пищеварение и оказывать противовоспалительное действие. Однако при нагревании выше 40 °C большинство этих ценных компонентов тоже разрушается, а мед теряет почти все свои полезные свойства», — рассказала специалист.

Кашух посоветовала добавлять его лучше в уже слегка остывший чай, чтобы сохранить его эффективность и избежать возможного образования вредных веществ.

«Кроме того, мед — это источник сахаров, в основном глюкозы и фруктозы, которые составляют около 80% его состава. По калорийности и влиянию на уровень глюкозы в крови мед мало отличается от обычного сахара, поэтому использовать его как более полезную альтернативу, например, при диабете, не рекомендуется», — предупредила специалист.

Молоко

По ее оценке, спорная привычка — добавление молока в чай. С одной стороны, оно содержит полезные вещества — кальций, витамины и белки, которые могут нейтрализовать часть кофеина и смягчить воздействие чая на желудок, делая напиток более щадящим для пищеварения.

«С другой — молочный белок казеин способен связываться с полезными антиоксидантами чая и потенциально ухудшать их усвоение. В свою очередь, танины чая мешают усвоению кальция из молока и молочных продуктов. Однако к единому мнению по этому поводу ученые пока не пришли. В целом, можно сделать вывод, что добавки в чай — дело привычки, их есть смысл класть для вкуса, а ждать от них существенной пользы не стоит», — заключила врач.

21 мая отмечается Международный день чая, провозглашенный Генассамблеей ООН. Напиток не только тонизирует, но и обладает рядом полезных свойств, противовоспалительным и антиоксидантным действием. Более того, для многих стран чайная индустрия — важная часть экономики.