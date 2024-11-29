Воскресенск готовится к зимнему сезону

Парки городского округа Воскресенск готовятся к зимнему сезону, который традиционно стартует 1 декабря. Общественные пространства преображаются к новогоднему периоду: устанавливаются тематические фигуры и инсталляции, баннеры и афиши в брендовом стиле «Зима в Подмосковье», передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Уже в это воскресенье загорится новогодняя иллюминация и парки заиграют яркими искрящимися красками. Традиционно состоится любимая всеми с детства церемония зажжения гирлянд на новогодних елках.

В этом году в парке «Усадьба Кривякино» будет установлена новая вечнозеленая красавица. Это стало возможным благодаря победе в конкурсе проектов инициативного бюджетирования, который проводится при поддержке активных горожан.

Посещение парков в зимний период будет комфортным и интересным для жителей и гостей городского округа Воскресенск.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха.

Глава региона отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.