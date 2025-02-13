Восемь участников ВОВ Можайского округа получили звание «Почетный гражданин»

сегодня в 11:49

Такие решение было принято Советом депутатов Можайского округа на очередном заседании.

Инициатива в юбилейный год Великой Победы присвоить фронтовикам звание почетных граждан их населенных пунктов была выдвинута Министерством обороны Российской Федерации. Ее поддержал президент России Владимир Путин, который отметил, что ветераны Великой Отечественной войны являются примером безусловного патриотизма для всех нас.

Звание «Почетный гражданин Можайского муниципального округа» было присвоено восьми проживающим здесь участникам Великой Отечественной войны.

Почетными гражданами стали: фронтовик Нина Степановна Копина, бывшая свидетелем легендарного боя «на безымянной высоте» у деревни Рубежанка Калужской области, радист-телеграфист Клавдия Леонтьевна Ровинская, освобождавшая Киев, санинструктор Анастасия Яковлевна Толоконникова, прошедшая «ржевскую мясорубку» и освобождавшая Белоруссию, ветераны-железнодорожники Татьяна Гавриловна Савченкова и Анастасия Спиридоновна Золкина, получившие ранения в годы Великой Отечественной войны Евгений Максимович Алексеев и Николай Алексеевич Карцев, а также участник Венгерских событий Виктор Семенович Драгин.

В ближайшее время заслуженным жителям Можайского округа будут вручены знаки и удостоверения почетных граждан.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в регионе осознают важность сохранения культуры и донесения ее до каждого жителя страны.

Глава региона также отметил, что Московская область обладает уникальным богатством культурного и исторического наследия.