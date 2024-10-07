Восемь российских генералов из различных ведомств лишились работы

сегодня в 15:40

Сразу восемь российских генералов различных ведомств остались без работы 7 октября, об этом РИА Новости сообщил анонимный источник.

С его слов, увольнения произошли в разных ведомствах, в том числе в МЧС РФ, Следственном комитете и ФСИН.

Так, с прежней должности уволен руководитель главного управления Следственного комитета по Ставропольскому краю, генерал-майор юстиции Игорь Иванов. Также пост заместителя директора департамента оперативного управления МЧС России покинул генерал-майор Александр Молчанов.

Генерал-лейтенант внутренней службы Сергей Полетыкин, занимавший должность начальника подмосковного управления МЧС, освобожден от занимаемой должности. Уволены руководитель ГУ СК по Бурятии Вячеслав Сухоруков и глава управления МЧС по Ростовской области Сергей Филиппов.

Имена еще троих генералов, которые оказались уволены, не называются. Причины такой массовой отставки генералов уточняются. Кто займет освободившиеся должности, пока не сообщается.