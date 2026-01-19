Воробьев: в округах должны быть системы постоянной поддержки участников СВО

В каждом городском округе должна бесперебойно работать система помощи участникам СВО, ветеранам и их семьям, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Еще одна тема, которую я хотел проговорить, — это поддержка участников СВО. В каждой территории должна безотказно работать система поддержки и заботы участников, ветеранов СВО и их семей», – подчеркнул Воробьев на совещании с руководящим составом правительства региона и главами округов.

По словам губернатора, эта тема регулярно звучит на обсуждении у правительства Подмосковья.

«И сегодня я еще раз, в начале года, проговариваю актуальность и важность этого направления работы», – заключил Воробьев.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев высказался о программе «Герои Подмосковья». Он заявил, что проект пользуется большой популярностью, потому что бойцам важно чувствовать поддержку, когда они возвращаются с фронта.

«Программа „Герои Подмосковья“ очень востребована. Ребята, возвращаясь с линии боевого соприкосновения, зачастую ищут себя в обычной жизни, и мы должны подставить им плечо. Всегда приятно, когда рядом находится человек, который знает, чем и как можно помочь», — отметил Воробьев.