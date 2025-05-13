Воробьев провел рабочую встречу с главой округа Щелково Андреем Булгаковым

Губернатор Московской области Андрей Воробьев провел рабочую встречу с главой городского округа Щелково Андреем Булгаковым. Он руководит муниципалитетом уже пять лет, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Подмосковья.

Главы обсудили итоги проделанной за это время работы, а также планы по развитию региона. Воробьев отметил, что Булгаков хорошо знает территорию, которой руководит.

«Развитие экономики, капитальный ремонт и строительство новых школ, благоустройство за это время, мы видим, заметно продвинулись. В апреле в рамках Госсовета президент запустил важный инфраструктурный проект — Щелковские очистные, самые крупные в Подмосковье. В целом это повышение качества жизни для более чем 700 тысяч человек», — заявил Воробьев.

Он подчеркнул, что для обеспечения работы очистных важна надежность системы водоотведения. Губернатор попросил доложить, как идет работа по остальным объектам.

Булгаков рассказал, что за четыре года провели ремонт 13 объектов водоснабжения, трех участков канализационного коллектора «Болшево-Щелково», модернизировали КНС «Соколовская», запустили три новые котельные, отремонтировали около 64,7 км теплосетей, 5 ЦТП и котельных.

«В 2020 году мы забрали 30 котельных из частных рук и постепенно их модернизировали. Также у нас почти 502 км тепловых сетей. И мы до 2024 года регулярно и восстанавливали котельные, и перекладывали сети. Занимаемся сейчас Фряново, это отдаленная, непростая территория. Многие котельные были угольные и неэффективные. Соответственно, нужно продолжать строить больше модульных котельных», — рассказал Булгаков.

До 2028 года завершат реконструкцию котельной на улице Московской и проведут врезку от микрорайона «Восточный» до коллектора КНС «Кустовая», также построят напорный коллектор от поселка Фряново до очистных сооружений.

Актуальная тема расселения аварийного жилья. За пять лет новоселье отпраздновали 493 человека. На сегодня расселению подлежат 112 домов. Этот важный проект будет реализован в ближайшие три года.