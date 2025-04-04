Воробьев поздравил «Волонтеров Подмосковья» с 5-летием: спасибо каждому за труд

Региональному движению «Волонтеры Подмосковья» исполнилось 5 лет, его история началась во время пандемии Covid-19, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Сейчас особенно важна поддержка участников СВО и их семей», — уточнил глава региона в своем Telegram-канале.

Он напомнил, что с апреля 2022 года добровольцы Московской области подключились к региональному гумпроекту «Доброе дело». Неравнодушные жители вместе с активистами собирают гумпомощь, передают ее бойцам. На сегодняшний день в Подмосковье действуют 86 пунктов сбора, отправлено свыше 8 тыс. тонн груза.

Воробьев уточнил, что также волонтеры продолжают работать в Центрах поддержки участников спецоперации и их семей. Уже отработано около 22 тыс. запросов.

«Спасибо вам за эту неоценимую помощь!» — подчеркнул губернатор.

По его словам, история движения «Волонтеров Подмосковья» началась во время пандемии коронавирусной инфекции. Тогда более 14,8 тыс. добровольцев доставляли медикаменты и продуктовые наборы людям, которые находились в зоне риска, помогали с питомцами, патрулировали улицы для соблюдения режима самоизоляции. Также волонтеры стали незаменимыми помощниками в мобильных пунктах вакцинации, поликлиниках, штабах адресной помощи #МЫРЯДОМ.

Как отметил Воробьев, около стихийного мемориала после трагедии в концертном зале «Крокус Сити Холл» круглосуточно дежурили свыше 300 добровольцев, которые еще помогали в пункте выдачи вещей и в центре поддержки пострадавших. Активисты ездили в Анапу для помощи в ликвидации последствий аварии на побережье Черного моря. Более 80 волонтеров из Подмосковья очищали берега, животных, камни и территорию от разлившихся нефтепродуктов.

«Спасибо каждому из вас за труд, за то, что вы всегда готовы прийти на помощь, поддержать в любой ситуации. Пусть у вас все будет хорошо и все получается, только вперед!» — заключил глава области.