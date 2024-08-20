Воробьев: Подмосковье и Ташкентская область обменяются опытом в образовании

Воробьев рассказал, что в регион приехала делегация из Узбекистана. В ее составе представители сферы образования — директора, учителя школ, а также руководители дошкольных учреждений. Губернатор отметил, что стороны будут обсуждать гуманитарную повестку, а тон в этих отношениях задают лидеры двух стран.

«Наша цель сегодня — обсудить с коллегами систему взаимодействия, сотрудничества в образовании. Это касается и дошкольных, и школьных учреждений, проектов развития среднего образования. Надеемся, у нас есть то, что вам, как профессионалам, будет интересно. Мерилом успеха, конечно, является результат — и по дисциплинам, и достижениям на международных олимпиадах. Хочу поблагодарить Зоира Тоировича (хокима Ташкентской области — ред.) за сотрудничество. Я думаю, что за неделю вы и Московскую область посмотрите, и, конечно, сможете пообщаться со своими коллегами, с учителями. Это всегда очень полезно», — заявил Воробьев.

В составе узбекской делегации — представители хокимията Ташкентской области, директора школ и дошкольных учреждений. У них насыщенная программа, в которую входит и посещение Технолицея им. В. И. Долгих в Истре. Султанбеков поблагодарил Воробьева за теплый прием.

«Нас очень хорошо встретили. Хочу передать вам большой привет от хокима Ташкентской области Зоира Тоировича. Он отправил нашу делегацию в составе 20 человек, в том числе 7 заместителей хокима районов, городов и директоров школ в Подмосковье. У нас плотный, очень насыщенный график. Наша делегация благодарна за гостеприимство», — сказал Султанбеков.

Образовательные кластеры Подмосковья

Делегации рассказали, что в Московской области созданы 3 образовательных кластера. Здесь лучшие преподаватели учат одаренных детей со всей России.

Инженерно-технологический — на базе Технолицея им. В. И. Долгих в Истре. Его открыли в 2023 году. Здесь изучают программирование, информационную безопасность, робототехнику, киберспорт, менеджмент, экономику. Много внимания уделяется технологиям БПЛА, прототипированию и геймификации.

Обучение ведется на русском и английском языках, дети также учат китайский. Педагоги — носители языков из 30 стран, выпускники МГИМО, МФТИ, МГУ им. М. В. Ломоносова, РЭУ им. Г. В. Плеханова, ГИТИС и РУДН.

Еще один кластер — гуманитарный на базе гимназии им. Е. М. Примакова. В августе он принимал у себя более 500 ребят из Белоруссии. Для школьников организовали мастер-классы и экскурсии. Также же смены планируют проводить и для детей из Узбекистана.

Кластер естественно-научного направления работает на базе Физтех-лицея им. П. Л. Капицы в Долгопрудном. В 2023 году там открылся самый крупный в России детский технопарк. Он состоит из 31 лаборатории, где можно воплотить задумки в области ИТ-технологий, робототехники, беспилотной авиации, космоса, энергетики. Ребята получают практические навыки, создают собственные проекты с помощью профессионалов.

Директор школы № 1 г. Нурафшон Наталья Ли рассказала, что делегация прибыла в Подмосковье, чтобы перенять лучший опыт в регионе. Все оказались под большим впечатлением от увиденного.

«У вас очень хорошо налажена работа. Мне понравилось то, что в Московской области школы и детсады — это в большинстве своем единый комплекс. И видно, что здесь работают учителя-энтузиасты — с большим рвением, настроением. Мы многое взяли на заметку, что хотим внедрить у себя. Мне очень понравились истории с „Умными каникулами“ и углубленным изучением разных предметов», — поделилась директор.

Стандарт «Школа полного дня»

Такой стандарт работает в регионе. Дополнительное образование развивается за счет инфраструктуры. Для ребенка создаются все условия, чтобы занять его не только во время школы, но и в свободное время. Для этого функционируют кружки и секции.

Гульнара Ахматгалеева — директор школы № 10 города Янгиюля. В учреждении учится 2,7 тыс. детей. Школа работает в 2 смены. Половина ребят обучается на узбекском, а другая — на русском языке. Директор отметила, что с интересом слушала коллег из Подмосковья.

«Приоритет в системе образования — это, конечно, качество знаний. И нам очень понравился ваш подход. У нас много общего, например, электронные журналы, где родители могут проследить не только за оценками ребенка, но и посмотреть, какие мероприятия проходят в школе. Были моменты, которые хотелось бы у вас перенять. Например, школа полного дня, потому что многие родители сейчас загружены работой. Мы стараемся во внешкольное время тоже ребят чем-то занять. Ваши кружки по интересам нам очень понравились», — заявила Ахматгалеева.

Рейтингование школ

Это одна из практик Подмосковья, которая показала отличные результаты. Ее проводят с 2016 года. Рейтинг составляется по успеваемости, результатам экзаменов и олимпиад, профдостижений учителей, сотрудничеству с вузами и так далее. Многие учебные заведения улучшают свои показатели с каждым годом.

783 выпускника школ Московской области в этом году сдали ЕГЭ на 100 баллов. 67 из них получили максимальные баллы по двум предметам, четверо — 300-балльники. Подмосковные школы показывают отличные результаты на олимпиадах, в том числе международных.

Воробьев отметил, что к делегации присоединились и представители муниципальной власти. Во взаимодействии с населением помогает Центр управления регионом. Он является основой оперативной и стратегической деятельности.

«Конечно, всегда важны практические результаты, но, я думаю, если есть желание, поиск, то результат будет. За весьма непродолжительное время, которое прошло с Совета регионов под руководством наших президентов, можем сказать, что у нас заметное движение по экономическим проектам. То есть подмосковные компании приезжают в Узбекистан, а успешные компании из Республики рассматривают возможность работы у нас в России, в частности, в Московской области», — заключил Воробьев.