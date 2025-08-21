Воробьев: число школьников в Подмосковье в этом году выросло на 40 тыс

В 2025 году перед 1 сентября в Подмосковье наблюдает прирост на 40 тыс. детей, которые пойдут в школы, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Вы знаете, что мы один из немногих регионов, где контингент школьников прирастает. В этом году у нас рост, 40 тыс. плюсом пойдут в школы. Когда-то это было и 50, и 55 тыс., сегодня это ниже, но все равно это плюс», — сказал Воробьев на пленарном заседании Форума педагогов в Красногорске.

Он уточнил, что всего 1 млн 110 тыс. детей пойдут в школы Московской области 1 сентября.

Ранее губернатор Подмосковья наградил директоров лучших школ региона. В их числе флагманы — Физтех-лицей им. П. Л. Капицы и Областная гимназия им. Е. М. Примакова.