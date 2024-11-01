Вооруженный «Цирконами» фрегат «Адмирал Головко» вышел в дальний поход

Третий фрегат проекта 22350 «Адмирал Головко», вооруженный гиперзвуковыми ракетами «Циркон», впервые в своей истории отправился в дальний поход, сообщает ТАСС со ссылкой на Северный флот.

В составе отряда, помимо фрегата, есть и другие корабли, а также средний морской танкер «Вязьма». В пятницу они покинули рейд города Североморска и вышли в дальний поход. Через назначенные районы Баренцева моря они взяли курс на Атлантику.

Фрегат «Адмирал Головко» был принят в боевой состав ВМФ РФ в декабре 2023 года. Для него это первый дальний поход. Перед ним экипаж фрегата прошел полную подготовку.

Отмечается, что за все время, пока корабль в составе ВМФ РФ, он выполнил множество выходов в море. Также были успешно применены все виды оружия, которым оснащен фрегат, в том числе и «Цирконы».

Корабли отряда в ближайшие месяцы будут выполнять задачи в районах Мирового океана. Главная цель — демонстрация флага и обеспечение военно-морского присутствия.

Ранее эксперт Сучиу назвал фрегат «Адмирал Головко» ВМФ РФ «заметным сдвигом». По его словам, корабль отвечает всем новым требованиям.